Muğla TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu? Kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekiminde sona yaklaşıldı. Tören yapılmayan sayılı iller kaldı ve Muğla da o illerden biri... Muğla halkı konu hakkında bilgi almaya çalışırken "Muğla TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı" ve "Muğla kura çekimi ne zaman" sorusu hızlanıyor.

Muğla TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı?

Muğla TOKİ başvuru sonuçları ilan edilmedi. Kabul edilenlerin isimlerinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu hafta için Muğla için paylaşım yapmazken kura töreninin gelecek hafta içi yapılması bekleniyor.