Muğla TOKİ kura canlı izle: TOKİ Muğla kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Yeni haftanın ilk gününde Muğla'da 6 bin 417 konut için kura çekimi gerçekleşecek. On binlerce Muğlalı çekilişi takip etmek istiyor. Canlı yayın linki yoğun şekilde araştırılıyor. Öte yandan "Muğla kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Muğlalılarda bugün TOKİ kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Ev sahibi olmak isteyen on binler TOKİ'nin kura törenini canlı izlemek istiyor. Yoğun bir araştırma söz konusu... Öte yandan çekilişi takip edemeyenler "TOKİ Muğla kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
Muğla TOKİ kura çekimi bugün saat 11.00'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Çekiliş sonuçlarının gece saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.
Merkez (Menteşe): 5400
Bodrum: 500
Fethiye: 150
Kavaklıdere: 50
Köyceğiz: 42
Milas: 200
Seydikemer: 75