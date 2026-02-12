Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Bursa başvur sonuçları ve nihai liste açıklandı mı?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi devam ediyor. Bu hafta yayımlanan takvimde Muğla yer almadı. Muğlalılar kura tarihini öğrenmeye çalışıyor ve "Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Muğla'da 6 bin 417 konut için TOKİ kura çekimi yapılacak. On binler heyecanla TOKİ'den duyuru bekliyor. Gelecek haftadan beklenti bir hayli yüksek... Art arda "Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu geliyor.
Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman?
Muğla TOKİ kura çekimi tarihi henüz paylaşılmadı. Gelecek hafta takvimde Muğla'nın yer alması bekleniyor. Nihai liste de belli olmuş değil.
• Merkez (Menteşe): 5400
• Bodrum: 500
• Fethiye: 150
• Kavaklıdere: 50
• Köyceğiz: 42
• Milas: 200
• Seydikemer: 75
