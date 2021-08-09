Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 38 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için de çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor.

Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara müdahale devam ederken, Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde iki gün önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışma yapıyor.

Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 12 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor.

Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve Sarp yamaçlarda alevler henüz tamamen söndürülemedi.

Yangın, özellikle Şeytan Deresi kanyonu olarak bilinen bölgede etkisini sürdürüyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız olduğu için hava araçları ile çalışma yapılıyor.

Aydın

Aydın'ın Çine ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akçaova Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı da destek veriyor.

Gece boyu karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan helikopter desteği de başladı.

Sarp arazideki mücadeleye, bölge halkı su tankerleri ve traktörleri ile destek verirken civardaki iş makineleri de çalışmalara katkı sunuyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramıştı. İlk belirlemelere göre yangında 500 hektar alan zarar görmüştü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tahliye edilmişti.