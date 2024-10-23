Muğla'da 1 hektar ormanlık alan küle döndü
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın sonrasında yapılan tespit çalışmasında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü saptandı.
AA
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Muğla'nın Milas'ın Kayadere Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Sebebi bilmeyen yangınla ilgili ihbar üzerine bölgeye hava araçlarının yanı sıra arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.