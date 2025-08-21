Muğla’da 12 saat sonra mucize: Kaybolan 2 çocuk sağ kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesi Ören açıklarında dün alabora olan teknede kaybolan 2 çocuk, 12 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

İçinde 8 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta 3 kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, 3 kişi de kayalıklardan tahliye edildi.

Kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan, denizden ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 3 bot, 2 dalış timi ve bir insansız hava aracı (İHA) bölgede görev aldı. İHA’nın tespit ettiği noktaya yönlendirilen botlardaki ekipler, kayalıklara sığınan çocukları sağ olarak kurtardı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin arama-kurtarma faaliyetleri tamamlandı.