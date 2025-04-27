Muğla'da 18 ayrı suçtan aranan kadın yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtarak işlenen suçlardan aranması bulunan 25 yaşındaki D.A., Milas İlçesi Güllük Mahallesi'nde Milas JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.