Muğla'da 8 plaj ücretsiz halkın kullanımına açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde hazırlanan Halk Plajı Projesi, bu yaz Muğla'da uygulamaya konuldu. Proje ile halkın kıyılara ücretsiz erişimi güvence altına alınırken, plajlarda “Sıfır Atık” prensibi yaygınlaştırıldı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı'na bağlı Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma AŞ işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda; Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler ile Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

Deniz kaplumbağalarının yuvaları koruma altında

Plajlarda deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılırken, temizlik ve bakım için 30 personel görevlendirildi. Ayrıca 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı. Yuvaların güvenliği gözetilerek 500'den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildi.

Bu yaz plajlardan 250 bini aşkın ziyaretçi ücretsiz yararlanırken, "Sıfır Atık" kapsamında 215 ton atık toplandı. Toplanan atıkların 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız."