Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Dün görevli olarak Muğla’ya geldiği öğrenilen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı.

Yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarptı

Sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için tekrar havalanan ambulans helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hastanenin içi kazadan sonra görüntülendi

Ambulans helikopterin çarptığı hastane içeriden de görüntülendi. Helikopter neyseki çarpışma anında kapalı olan yemekhaneye çarpmıştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan da kazaya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Memişoğlu Muğla'ya gidiyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da, yaşanan kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bugün Muğla’ya gideceği öğrenildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

“Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.”

'Haber yüreklerimizi dağladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sosyal medya hesabından hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Erdoğan, açıklamasında "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.