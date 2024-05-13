Muğla'da Caretta Caretta Granfondo Bisiklet Yol Yarışı yapıldı

Muğla Valiliği ve Ortaca Belediyesinin himayelerinde Karya Muğla Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarış öncesinde Dalyan Mahallesi'nde çocukların katılımıyla halk sürüşü gerçekleştirildi. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinden geçerek kısa parkurda 55, uzun parkurda ise 85 kilometre pedal çeviren sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Kısa mesafe erkekler genel klasmanda Cengiz Güner birinci, Oğuz Özçelik ikinci, Mehmet Babaandaç üçüncü oldu. Kadınlarda ise Gökçe Demirsoy birinciliği, Pınar Kurtoğlu ikinciliği, Kübra Gündüz üçüncülüğü kazandı. Uzun mesafe erkekler genel klasmanda birinciliği Gökhan Uzuntaş, ikinciliği Ege Onat Doğuşlu, üçüncülüğü Muhammet Tayyip Yıldırım elde etti. Kadınlarda ise Şeniz Pamuk birinci, Züleyha Dikbaş ikinci, Buket Demirci üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Spora ve bisiklet turizmine katkı

Organizasyon koordinatörü Karya Muğla Spor Kulübü Başkanı İlker Cömert, Dalyan'ın, sadece deniz, kum, İztuzu Plajı'ndan ibaret olmadığını belirterek, muhteşem bisiklet rotalarına da sahip olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılımdan memnun olduklarını ve yarışta engelli sporcuların da yer aldığını anlatan Cömert, "Tüm dünyada bisiklet turizmi genel turizmin içinde çok büyük bir yer tutuyor. Ama ülkemizde henüz bu böyle değil. Biz hem sportif anlamda hem turizm açısından eğer buna bir miktar da olsa katkıda bulunduysak ne mutlu bize." dedi.