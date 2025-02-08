Muğla'da deniz suları çekildi!

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

Ege Denizi'nde bir süredir meydana gelen depremlerin ardından deniz suyunun çekilmesi akıllara bazı soruları getirdi.

"Korkulacak bir durum yok"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca birkaç gündür deniz çekilmelerinin görüldüğünü belirtti. Bir yandan da Santorini Adası'nda yaşanan depremler görülünce vatandaşlarda bir endişe oluştuğunu kaydetti.

Özçelik, deniz çekilmelerinin en çok ayın ve güneşin hareketleri sebebiyle meydana geldiğini belirtip; deprem ve deniz çekilmesi arasında ciddi bir bağlantı olmadığını aktardı:

"Bunların en başında da ayın ve güneşin hareketleri meydana geliyor. Bazı dönemlerde daha belirgin hale gelebiliyor. Bazı kıyılarımızda rüzgar etkisiyle birleşince bu etkilerin daha belirgin olduğunu görüyoruz. Litarütüre baktığımız zaman şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim."

Özçelik, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yapmamasını gerektiğinin de altını çizdi.