Muğla'da inşaat temelinde tarihi mimari parçalar bulundu

Milas İlçesi'nde yer alan Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Eski Sokak'ta yıkılan eski bir evin yerine yapılacak bina inşaatı için temel kazısı yapılması planlandı. Kazı öncesinde ise alanda Milas Müze Müdürlüğü tarafından sondaj çalışması gerçekleştirildi.

Tarihi eserler koruma altına alındı

Çalışma sırasında tarihi mermer mimari parçaların yanı sıra tarihi kiremit ve seramik parçalar bulundu. Ortaya çıkarılan tarihi eserler koruma altına alındı. 3. derecede arkeolojik sit alanı olan bölgede kurtarma kazısı ve tarihi yapının niteliği hakkındaki araştırmanın devam ettiği belirtildi.