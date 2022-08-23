Muğla'da kenevir operasyonu
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
AA
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Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde üretildiği belirlenen ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, evdeki kurulan serada yetiştirilen ve hasat edilen esrar yapımında kullanılan kenevir ele geçirildi. Operasyonda U.T. ve Ü.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.T. tutuklandı.
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