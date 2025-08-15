Muğla'da korkunç kaza! Eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76) yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GRN 12 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.
Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.