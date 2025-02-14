Muğla'da litrelerce kaçak etil alkol ele geçirildi
Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 164 litre kaçak etil alkolün ele geçirildiği öğrenildi. Yedi şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri litrelerce kaçak alkol ele geçirdi.
Ekipler tarafından sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Marmaris ve Bodrum ilçelerinde tespit edilen 7 şüphelinin ikametlerinde 164 litre kaçak etil alkol, 6 şişe kaçak içki, 1 anason aroması ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.