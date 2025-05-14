Muğla'da okullar tatil mi? Muğla'da bugün okullar tatil mi, okul var mı?
Muğla'nın Datça ilçesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.51'de yaşanan deprem sonrası okulların tatil olup olmadığı araştırıldı ve "Muğla'da bugün okullar tatil mi" sorusu yöneltilmeye başlandı. İşte son durum...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de Datça (Muğla) açıklarında saat 01.51’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Datça’ya yaklaşık 155 kilometre mesafede olarak açıklandı.
Deprem sonrası Muğla halkı büyük bir panik yaşarken öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı.
Muğla'da okullar tatil mi?
Muğla'da henüz okullar tatil edilmiş değil. Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamda "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Geçmiş olsun Muğla. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.