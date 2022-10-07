Muğla'da orman yangını
Muğla'da çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alanda hasar oluştu.
AA
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Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Öte yandan, Muğla ve ilçelerinde dünden itibaren yıldırım düşmesi sonucu 13 orman yangını çıktığı ve bunların kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.