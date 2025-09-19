Muğla’da peş peşe orman yangınları: Milas ve Köyceğiz'deki 4 yangın söndürüldü, 3’ü sürüyor

Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle adeta seferberlik ilan edildi. Gece boyunca farklı noktalardan gelen ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İlk yangın saat 22.15 sıralarında Milas Akkovanlık ile Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Saat 22.35’te Fethiye Çalıca bölgesinde çıkan ikinci yangın ise ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gece 23.37’de Milas Kıyıkışlacık bölgesinde başlayan üçüncü yangın, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede yayıldı. Orman ve itfaiye ekipleri, köylüler ve gönüllülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

00.36’da Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinde çıkan dördüncü yangın da rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bu bölgedeki müdahale halen sürüyor.

Aynı gece Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında çıkan beşinci yangın saat 00.42’de büyümeden söndürüldü. 02.21’de Datça Reşadiye yakınlarında başlayan altıncı yangın ve 03.34’te Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında çıkan yedinci yangın da ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

3 yangın devam ediyor

Muğla’da çıkan 7 yangından 4’ü söndürülürken, Milas’taki 2 ve Köyceğiz’deki 1 olmak üzere toplam 3 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hava müdahalesi başladı

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangınlarda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Helikopter ve uçakların desteğiyle Milas ve Köyceğiz’deki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.