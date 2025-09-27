Muğla'da su deposu çalışması sırasında tarihi eser keşfedildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, su deposu çalışması sırasında dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar bulundu. Bölge koruma altına alınırken; kazı çalışmalarının birkaç gün içinde başlayacağı bildirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'ndaki yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere su deposu çalışması başlattı.
Çalışma sırasında dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar tespit edildi. 6 mezar içerisinde dağınık halde çok sayıda kemik ve tarihi esere rastlandı.
Bölgede kazı çalışmaları başlayacak
Alanda çalışmalar durduruldu, durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müze yetkililerine bildirildi.
Güvenlik şeridiyle kapatılan ve koruma altına alınan bölgede birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.
Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğunun ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Bölgede polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.