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Muğla'da terörist kendini patlattı

Muğla Köyceğiz'de geçen hafta güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikten sonra kaçan 2 teröristten biri kendini patlatmış halde bulundu.

Muğla'da terörist kendini patlattı
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Muğla Köyceğiz'de geçen hafta 7 terörist, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmiş; olayda 5 terörist etkisiz hale getirilirken 2'si kaçmıştı.

Bölgede arama faaliyetlerine devam eden güvenlik güçleri, 2 teröristten birini kendisini patlatmış vaziyette buldu.

Operasyona katılan ekiplerin kaçan diğer teröristi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

Kaynak: İHA

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