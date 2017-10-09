Muğla'da terörist kendini patlattı
Muğla Köyceğiz'de geçen hafta güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikten sonra kaçan 2 teröristten biri kendini patlatmış halde bulundu.
Muğla Köyceğiz'de geçen hafta 7 terörist, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmiş; olayda 5 terörist etkisiz hale getirilirken 2'si kaçmıştı.
Bölgede arama faaliyetlerine devam eden güvenlik güçleri, 2 teröristten birini kendisini patlatmış vaziyette buldu.
Operasyona katılan ekiplerin kaçan diğer teröristi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA