Muğla'da yangın yeniden kontrolden çıktı
Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan ve Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını yeniden kontrolden çıktı. Alevler, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte Karaağaç yönüne doğru ilerlemeye başladı.
Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan ve Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle saat 17.00 sularında yeniden kontrolden çıktı.
Yangın rüzgar etkisiyle Göcek'ten Karaağaç mevkiine doğru ilerlemeye başladı.
Dalaman ilçesinin Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Alevler, Fethiye'ye bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı.
Alevlerin tehdit ettiği mahallelerde oturan vatandaşlar tahliye edildi.
15 helikopter, 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle müdahale edildi.
Yangında ilk belirlemelere göre 350 hektarlık alan zarar gördü.