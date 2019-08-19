Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altına alındı

19 Ağustos 2019

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Bodrum'un Mumcular bölgesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına gece boyunca 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer, 200 orman işçisi ve itfaiyeciler olmak üzere yaklaşık 300 personel müdahale etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 9 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Yanan alana yakın bölgede bulunan Mumcular Barajı'ndan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

Milas'ın Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları ise 2 helikopter, 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer, 150 personelin katılımıyla devam ediyor. Sarp arazide devam eden yangına müdahale karadan güçlükle gerçekleştiriliyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürdüklerini ve yangınları kısmen kontrol altına aldıklarını söyledi.

Çelik, "Bodrum'daki yangın yaklaşık 70 hektar, Milas'taki yangın ise 30 hektar alanda etkili oluyor. İki ilçedeki yangınları birkaç saat içerisinde tamamen kontrol altına alacağız." dedi.

Kaynak: AA