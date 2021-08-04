Muğla'daki yangınlarda son durum: 1 ölü, 324 yaralı, 6 bin 345 kişi tahliye edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Temmuz günü başlayan yangınlara ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, il genelindeki yangınlarda 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri ve 5 resmi binada hasar tespiti yapıldı. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti, 324 kişi hastaneye sevk edildi. Yangından etkilenen bin 945 hanedeki 6 bin 345 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin raporundan satır başları şöyle:

Muğla’daki yangından 1 yurttaş hayatını kaybetti. 324 kişi yangından etkilendi ve hastaneye sevk edildi.

Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe ilçelerinde yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Marmaris ilçesinde 5 farklı noktada yangın var. Hisarönü, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik bölgelerindeki yangınlar devam ediyor.

Milas’ta 6 farklı noktada yangın var ve Çökertme, Gökbel, Mazı, Beyciler, Fesleğen ve Bozalan’da yangınlar sürüyor.

Köyceğiz’de 7 bin 324 hektar, Fethiye’de Hisarönü ve Ovacık’ta 46 hektar, Seydikemer’de 1.030 hektar, Bodrum Kumbahçe’de 136 hektar ve Güvercinlik’te 86 hektar alan yandı.

Türkiye’nin birçok ilinden gönderilen belediye ekipleri ve diğer ekipler, yangınları söndürmeye çalışıyor. 1.769 personel, 125 arazöz, 69 iş makinası, 93 su tankeri ve 129 hizmet aracı yangınları söndürmek için seferber edilmiş durumda.

Azerbaycan’dan 110 personel, yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yarın 250 personel daha Fethiye, Marmaris ve Milas’ta yangın söndürme çalışmalarına dahil olacak. İspanya’dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı da havadan çalışmalarını sürdürüyor.

Yangından etkilenen bin 945 hanedeki 6 bin 345 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi. 29 mahallede, 3 bin 239 hanedeki 16 bin 669 kişiyi de kara ve deniz yoluyla tahliye çalışmaları sürüyor.

Marmaris’in Osmaniye mahallesinin tümüne ve Bayır, Hisarönü, Turunç ve Orhaniye mahallelerinin bir bölümüne enerji hatlarındaki sıkıntı nedeniyle su verilemiyor. Milas’ın Çökertme, Gökbel, Bozalan mahallelerine de hizmeti sunulamıyor. Milas’ın Çökertme, Mazı, Bozalan, Gökbel bölgelerinde yangınlar sürdüğü için kesilen elektrik hatlarına müdahale yapılamıyor.

Muğla’da 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 işyeri ve 5 resmi binada hasar tespiti yapıldı.

Muğla’daki yangında 3 bin 243 zeytinlik, 200 narenciye bahçesi zarar gördü. 8 büyükbaş, 615 küçükbaş, 387 kümes hayvanı, 2 bin 161 arı kovanı yangından etkilendi.

Menteşe ilçesinin Muratlar mahallesi, Milas ilçesinin Kıyıkışlacık mahallesinde yangın yeniden başladı. Marmaris ilçesindeki Turgutlu mahallesinde tahliye kararı alındı.