Muhalefet partilerinden Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Kararla birlikte muhalefet partilerinin genel başkanları sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Artık dur Erdoğan, #Hemen seçim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın @RTErdogan?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Görüyoruz ki, enflasyon ve faiz arasındaki sebep-sonuç ilişkisinde en net olan formül şudur: İktidarın yanlış politikaları sebep, yüksek enflasyon sonuçtur! İktidarın hatada ısrarı sebep, faize giden milyonlarca lira sonuçtur! İktidarın inadı sebep, ekonominin bu hali sonuçtur!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Dolar füze gibi tırmanıyor; birisi çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor! Marketlerde şeker,yağ satışına kota uygulanıyor; esnaf günlük zam yapıyor. Toptancılar yerine yenisini koyamayacaklarını düşündükleri için mal satmıyor! Sen Japonya’yı bırak Türkiye’deki yangına bak!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi: "Açıkçası dün kararı verilmişti ve bugün ilan edildi. Peki bu ne anlama geliyor? Bizler, Merkez Bankası'nın tabii ki saraydan bağımsız hareket etmediğini gayet iyi biliyoruz. 'Ekonominin kitabını yazdım' diyen AKP Genel Başkanı'nın kitabında aslında 'Merkez Bankası'nı nasıl kendime bağladım, nasıl esir aldım' alt başlıklarından birini bugün bir kez daha okumuş olduk."