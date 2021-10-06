Muhalefetin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' başlıkları belli oldu

Muhalefet partileri "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ile ilgili çalışacağı başlıkları belirledi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nde, parlamenter sistemle ilgili çalışmaları yürütecek isimler, dün TBMM'de bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, partiler parlamenter sisteme geçişin temel ilkelerinin yer aldığı çalışmalarını sundu.

Sistemle ilgili tek bir mutabakat metni oluşturmayı hedefleyen muhalefet, toplantılarda çalışılacak konuları "yasama, yürütme ve yargı" üst başlığıyla belirledi.

Temel hak ve hürriyetler ile kamu yönetimi kapsamında ele alınacak konuların da belirlendiği toplantıda, Siyasi Etik Kanunu üzerinde de çalışılması karara bağlandı.

Gelecek hafta bir araya gelecekler

Sonraki toplantıyı gelecek hafta çarşamba günü yapacak heyet, takip eden dönemde ise her hafta salı günü TBMM'de toplanacak.

Gelecek hafta gerçekleştirilecek toplantıda öncelikle yasamanın birinci maddesi olarak seçimler görüşülecek. Meclisin görev süresi, seçim barajı, seçim sistemi, siyasi partilerin de ele alınacağı toplantıda, parti içi demokrasi, hazine yardımları, Meclis İçtüzüğü ve milletvekillerinin görevlerini daha iyi ve serbest şekilde yerine getirebilmeleri için tanınan ayrıcalıkları ifade eden yasama bağışıklığı gündeme gelecek.

Heyet, sonraki hafta, kanun yapım süreçleri, TBMM'nin denetim yetkisi ve bütçe hakkıyla ilgili müzakerelere geçecek.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra oluşacak ortak metin, genel başkanların onayına sunulacak. Son şekli verilecek çalışma, genel başkanların onayının ardından kamuoyuna açıklanacak.