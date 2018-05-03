Muhalefetin ittifakında imza günü

03 Mayıs 2018

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı ittifak arayışları içerisinde olan muhalefet partileri güç birliği için anlaşma sağladı.

Bu kapsamda CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Parti (SP), milletvekili seçimleri için ittifak oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa ise her parti kendi adayını destekleyecek.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP bugün saat 15.00'te ittifak protokolünü imzalayacak.

Partilerin genel başkanları protokolü resmen açıklayacak. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre ittifaka verilecek isim konusunda 3 seçenek masada. Bunlar, Demokrasi İttifakı, Millet İttifakı veya Adalet İttifakı... İsim konusunda son kararı liderler verecek.

Ancak Reuters'a bilgi veren CHP'li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.