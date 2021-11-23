Muhalefette 'piyasa' hareketliliği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını saat 18:00'de Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.

İYİ Parti'nin açıklamasında toplantıda piyasalardaki hareketliliğin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.

CHP MYK olağanüstü toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın saat 12.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplantı yapacak.

Toplantıda ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

CHP Ekonomi Masası üyelerinin de bu akşam parti genel merkezinde bir toplantı yapacakları bildirildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Gaziantep'e yapacağı ziyaretin iptal edilebileceği de öğrenildi.

Davutoğlu, liderlerle görüşecek

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün Kılıçdaroğlu, yarın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceğini duyurdu.

Dolar/TL bankalararası piyasada bugün 13.45'teki yeni zirvesini gördükten sonra 12.5 seviyesine geriledi.