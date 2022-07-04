Muhalefetten enflasyon eleştirisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 4,95 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında, "ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, TÜİK'in enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya paylaşımında geçen hafta çarşamba günü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın enflasyon ile ilgili kısmını içeren bir video paylaştı.

Akşener'in mesajı şöyle:

Geçtiğimiz hafta, 2022 yılı Bütçe Kanunu'nda %9,8 olarak öngörülen enflasyonun, %73,5'e ulaşmasındaki rezaleti dile getirmiştik.



Bugün ise TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile #enflasyon %78,6'ya tırmandı.



Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor... pic.twitter.com/ckmMIVBK2k — Meral Akşener (@meral_aksener) July 4, 2022

"Geçtiğimiz hafta, 2022 yılı Bütçe Kanunu'nda yüzde 9,8 olarak öngörülen enflasyonun, yüzde 73,5'e ulaşmasındaki rezaleti dile getirmiştik. Bugün ise TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon yüzde 78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor..."

Babacan'dan tepki

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, “Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200’e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı’nın ‘Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz’ demesinin üstünden tam 11 ay geçti. O gün enflasyon yüzde 18,9 idi. Şimdi TÜİK verileri ile bile yüzde 78,6. İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar.”

"Açıklanan rakamların gerçek hayatla alakası yok"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrasında maaşlara yansıyacak oranlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

CHP’li Sümer’in açıklaması şöyle:

“Milyonların gözü kulağı açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Millet keyfinden TÜİK’in açıklayacağı rakamları takip etmiyor. Maaşına gelecek zammı öğrenmek istiyor. Yılbaşından bugüne her şeye 8-9 kat atarken maaşına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. İktidarın daha yıl başında yaptığı bütçe 6 ay sonra tutmamışken vatandaştan aile bütçesini ayarlaması isteniyor. Açıklanan rakamların gerçek hayatla alakası yok. Makyajlı rakamlar vatandaşın maaşına yansıyor ve gerçekten alması gereken maaşın çok altında oranlar ortaya çıkıyor. Bu vebal Başta TÜİK ve Talimatı gönderen Saray İktidarı olmak üzere herkesin boynunadır.

“Yapılan zamla bile asgari ücret açlık sınırının altında kaldı”

Türkiye hiper enflasyonu yaşıyor. Kimse kusura bakmasın verilen yüzde 40 zamların vatandaşın derdine derman olmasının imkanı yok. Daha 6 ay önce asgari ücrete tarihin büyük zammını yaptık diye övünenler bir zam daha yapmak zorunda kaldılar. Neden çünkü ekonomiyi berbat bir duruma getirdiler. Öyle ki yapılan zamla bile asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Açıklanan rakamların sahte olduğunu sokaktaki çocuklar bile biliyor. Bu doğrudan milletin emeğini ekmeğini çalmaktır.

“Haksız düzene imza atanlar asla unutulmayacaklar”

Rant iktidarın kurduğu bu düzen mutlaka değişecek. Milyonlarca çalışanın maaşın kırpmak için rakamları değiştiren, hesaplama yöntemlerini değiştiren, gerektiğinden bambaşka rakamlar ortaya koyarak halkın gelir düzeyinin belirlenmesinde aksi yönde tutum sergileyen kim varsa önce hukuk daha sonra tarih önünde hesap verecektir. İçinden geçtiğimiz bu dönemin sonunda bu haksız düzene imza atanlar asla unutulmayacaklar. Sayın Genel Başkanımız da aynen bunları söyleyip yanlışa imza atmayın demişti. Ne yazık ki TÜİK’te bile bile yanlışa imza atmaya devam ediyor. Vatandaşın hakkına giriyor.”