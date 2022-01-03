Muhalefetten enflasyon rakamlarına tepkiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 36,08, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 13,58 olarak belirlendi.

TÜİK'in oranları açıklamasının ardından siyasi parti yetkilileri sosyal medya hesaplarından oranlara tepki gösterdi.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılı ile bugünü kıyaslarken, "Nasıl başladılar? 2002 tüketici enflasyonu yüzde 29,7. 2002 üretici enflasyonu yüzde 30,8. Nasıl gidiyor? 2021 tüketici enflasyonu yüzde 36,1. 2021 üretici enflasyonu yüzde 79,9." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36.8 oldu. Memur ve emekli maaşları vatandaşın geçinebileceği bir düzeye yükseltilmelidir. 2 bin TL altında emekli aylığı alanlara düzenleme getirilmeli bu utanç ortadan kaldırılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: Enflasyon; 2002 yüzde 29.7, 2021 yüzde 36.1. Aldığınız yerde bıraksanız olurdu.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan: Asgari ücret zammını daha işçinin cebine girmeden geri aldı bu vicdansızlar. Enflasyon en adaletsiz vergidir.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Bu tablo ve açıklanan enflasyon rakamları, Akp’nin uyguladığı ‘naslı/talimatlı/sopalı’ Ekonomi Modelinin uygulanabilirliğini imkansız kılıyor! Denediniz ve yanıldınız! Akp acilen bu deneme/yanılma metodu ve ‘fantezik’ Ekonomi politikasından vazgeçmeli! Faturası çok ağır.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: TÜİK’in açıkladığı değil, vatandaşın yaşadığı enflasyonu görmek için güne İstanbul Bayrampaşa Hali'ni ziyaret ederek başladık! Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın; Kral Çıplak! Bu iktidarla geçim olmaz! Geçim için, seçim lazım!