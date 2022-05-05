Muhalefetten enflasyon tepkisi: Fark artık aylık ödenmeli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre, enflasyon yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 arttı.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine siyasilerden tepki geldi.

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden TÜİK’in enflasyon verilerine, “Tebrikler TÜİK! Kuyumcu hassasiyetiyle tüketici enflasyonunu yüzde 70'e değdirmemişsin. Peki milletin çarşıda, pazarda yaşadığı yüzde 150 enflasyonu ne yapacaksınız? Tabii onu da küresel barışın sağlanmasına ve baz etkisine havale edince hiçbir sorununuz kalmadı.” ifadelerini kullandı.

“Üretici enflasyonu yüzde 121,82 ile 1995 Martı’ndan bu yana en yüksek seviyede”

Öztrak, “TÜİK'in ‘hassas’ terazisi enflasyonu yüzde 70'e değdirmese de Nisan'da yüzde 69,97 tüketici enflasyonu, 2002 Şubatından bu yana en yüksek enflasyon. Üretici enflasyonu ise yüzde 121,82 ile 1995 Martından bu yana en yüksek seviyede. Tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki fark ise 52 puan.” değerlendirmesini yaptı.

"Vitrindeki fiyat etiketlerinin günümüzle ilişkisi yoktur"

Öztrak, bir giyim mağazasının vitrinindeki fiyatlara ilişkin bir görüntüyü ise, "Maşallah! Fiyat etiketleri adeta TÜİK'in matbaasında basılmış. Jean 30 TL değil, 29,99 TL. Triko 15 TL değil, 14,99 TL. Pantolon 20 TL değil, 19,99 TL. TÜİK 'in 2022 Nisan enflasyonu yüzde 70 değil, yüzde 69,97. Vitrindeki fiyat etiketlerinin günümüzle ilişkisi yoktur." notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yazılı açıklama yaparak, TÜİK’in verilerini değerlendirdi.

Ağbaba’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Enflasyon Nisan ayında aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 yani yüzde 70’i buldu. Yüzde 69,97’lik yıllık enflasyon ile Şubat 2002 yılından beri görülen en yüksek yıllık enflasyon oldu. Şubat 2002’de yıllık enflasyon artışı yüzde 73,2 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye’de yüzde 7,25 ile bir aylık enflasyon artışı; son 40 yılın, 30 yılın en yüksek enflasyonu olarak değerlendirilen Almanya’nın ve İngiltere’nin yıllık enflasyon artışına denk durumda. AKP enflasyonda sadece kendi iktidar döneminin değil adım adım kendisinden önceki döneminde rekorunu kırmaya aday oldu.

“Gıdada üç haneli enflasyona bir adım kaldı”

TÜİK, gıda enflasyonunda yıllık artış oranını yüzde 89 olarak açıkladı. TÜİK’in adrese teslim ayarlı verilerinde dahi gıda enflasyonunda üç haneleri görmemize sadece bir adım kaldı. Akaryakıta neredeyse her iki günde bir gelen zamlar neticesinde enflasyon ulaştırmada yüzde 105’i buldu ve üç haneye tırmandı. Üretici fiyat endeksindeki yıllık artış ise yüzde 121’e tırmanarak kendi rekorunu kırmaya devam etti. Üretici fiyat endeksinde her ay yaşanan artış, resmi enflasyonunda birkaç ay sonra üç haneleri görmesine neden olacaktır. Bu yüzde iktidarın enflasyonda yılsonuna doğru kalıcı düşüş beklentisi ise hayal olacaktır.

“Halkın enflasyonu ile TÜİK’in enflasyonu arasında fark 86 puan”

TÜİK verilerine rağmen halkın hissettiği gerçek enflasyon oranında yıllık artış yüzde 156’ya yükseldi. Halkın enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark tam 86 puan. Resmi verilerde dahi her ne kadarda geçmiş döneme ait enflasyon rekorları kırılmaya devam ediliyor olsa da TÜİK verileri gerçek enflasyon verilerini açıklamaktan uzaktır.

“Ne emekliler ne çalışanlar müjdenin ‘m’sini dahi duymadı”

İktidar kanadından 1 Mayıs’ta emeklilere ve çalışanlara bir müjde sunulacaktı. Lakin ne emekliler ne çalışanlar müjdenin ‘m’sini dahi duymadı. Resmi verilerde dahi enflasyon üç hanelere doğru giderken ne emeklini ne asgari ücretlinin ne de memurun maaşından eser kalmadı. Kur Korumalı Mevduatta milyarca TL kaynak aktaran iktidar, başta asgari ücret olmak üzere ücretler derhal yeniden belirlemelidir."

“TÜİK’e göre yüzde 70, ENAG’a göre yüzde 156”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Yozlaşmış ve basiretsiz saray iktidarı toplumu derin bir yoksullukla baş başa bıraktı! Enflasyon TÜİK’e göre yüzde 70, ENAG’a göre yüzde 156… Bu kötü yönetime ilk seçimde birlikte son vereceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

“Bu iktidar gitmeli, zam ve zulüm dönemi bitmeli”

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, enflasyon verilerine ilişkin, “Nisan'da enflasyon TÜFE'de yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 oldu. ÜFE daha vahim yıllık yüzde 121,82. Emekli ve çalışana Ocak'ta verilen yüzde 7,5 zam ilk aydan buhar olduğundan enflasyon farkı artık aylık ödenmeli. Çare sandıkta; sandık derhal gelmeli, bu iktidar gitmeli, zam ve zulüm dönemi bitmeli.” açıklamasını yaptı.

“İnadınızdan vazgeçin”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, TÜİK ve ENAG verilerini, “Enag yüzde 157, TÜİK yüzde 70. Hangisini baz alırsanız alın, çarşı- pazar, mutfak yangın yeri… İktidara çağrımız gelin daha fazla ülkeyi felakete sürüklemeden inadınızdan vazgeçin. Doğru adres, akıl, bilim, gerçekçi ekonomi yönetimi, ehliyetli liyakatli kadrolar…” ifadeleri ile karşılaştırdı.

“Bu kara tablonun hesabını sormak için milletimiz sandığı bekliyor”

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Yıllık enflasyon: TÜİK’e göre yüzde 69,97 ENAG'a göre yüzde 156,86. Bu kara tablonun hesabını sormak için milletimiz sandığı bekliyor.” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “TÜİK, enflasyonu yüzde 70'in altında göstermek için büyük gayret göstermiş. TÜİK'e göre yüzde 69,97 olan enflasyon nisan ayındaki yıllık enflasyon, ekonomi uzmanları platformu ENAG'a göre ise yüzde 156,86. Çarşı pazardaki yangın, aslında kimin doğruyu söylediğini bize çok net açıklıyor.” paylaşımını yaptı. (ANKA)