Muhalefetten KPSS iddialarıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 KPSS sorularından bazılarının bir yayınevi tarafından daha önce yayınlandığına ilişkin iddialar konusunda açıklama yaptı.

Akşener, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız.”

Davutoğlu'dan tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınlandığı yönündeki iddiaları, sosyal medya paylaşımında değerlendirdi.

Davutoğlu, “İnsanların umutlarıyla oynamaya utanmadınız mı? KPSS sınavıyla ilgili ortaya atılan iddialar vahim ötesidir. ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir.” ifadelerini kullandı.