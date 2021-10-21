Muhalefetten Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 16'ya indirdi.

Karar sonrası Dolar/TL rekor kırarak 9,48'i aştı. İlk kez Euro/TL kuru 11'i, Sterlin/TL kuru 13'ü aştı.

Kararın ardından muhalefet partileri sosyal medyadan tepki gösterdi.

Muhalefet temsilcilerinin tepkileri şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Enflasyon artıyor. TL benzerleri içinde en çok değer kaybeden para birimi. Yine benzerler içinde en yüksek CDS bizde. Buna rağmen TCMB ardı ardına faiz indiriyor. Ortada güven veren bir program yok. Bu, talimatla faiz indirildiği izlenimini artırıyor. Döviz kurunu şaha kaldırıyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "Merkez Bankası Türkiye için değil, Erdoğan için karar almaya devam ediyor! Türk Lirası'na göz göre göre değer kaybettiriliyor. Sanayici, ticaret erbabı bu ortamda nasıl önünü görecek? Vatandaş bu zam yükünü nasıl kaldıracak?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Olacak iş değil!.. Çin'de asgari ücret: 387 dolar Türkiye'de asgari ücret 299 dolar. Faiz kararından sonra dolar 10 TL'ye gidiyor. -Saray ve şürekâsı hariç- herkesin alım gücü düştükçe düşüyor. Bu gidişatın sonu uçurum Tek çare #HemenSeçim"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: "Erdoğan ve çevresi doları depoladı, Merkez Bankası’na faizi düşürterek kendi paralarına para katıyor, olan vatandaşa oluyor. Bu iktidar Türk Lirası'na düşman!"

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır: "TCMB Başkanı yine zengini sevindirdi garip gurebayı ağlattı… Allah size akıl fikir ve vicdan versin. Bu iktidardan hep en kötüsünü beklersiniz ama devamlı olarak daha kötüsünü yapmayı başarırlar."

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum: Talimatla.”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: "Euro 11, Dolar 9,45 Bu iktidardan hep en kötüsünü beklersiniz ama devamlı olarak daha kötüsünü yapmayı başarırlar."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak: "MB, milletin ve ülkenin geleceğini bir kenara atıp, Saray’ın emriyle #faiz’i ’den ’ya düşürerek, ekonomik İNTİHARI seçti! Akıl-bilim-ekonomi dışı bu kararla Milli Paramız TL’nin değeri-itibarı sıfırlandı! Uçurumdan ve felaketten çıkışın çaresi bu iktidardan kurtulmaktır."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: "AKP'nin ülkemizde yarattığı büyük enkazı unutturmayacağız. 15 Euro olarak açıklanan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti açılmadan artmaya devam ediyor. Faiz indirimi öncesi 152 TL olan köprünün geçiş ücreti kurdaki dalgalanmanın ardından 165 TL oldu."