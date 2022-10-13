Muhalefetten yasa teklifine tepki: 'Retweet’e karşı ‘hapis sopası’

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay'da gazetecilik yapan Ali Arslan ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Ali Arslan'ın, 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Okan Pirinç'in anmasını takip ettiği sırada gözaltına alındığını ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını anlatan Topal, şöyle devam etti:

"Bu, dünyanın neresinde var? Bugün bu sansür yasası çıkarsa sadece o değil, görevini yapan bütün basın mensupları maalesef yazamaz duruma gelecek. O gün o toplantıda elinde kamerasından başka bir şey olmayan Ali Arslan'a ceza veren hakimde hiç vicdan yok mu? Birilerinin talimatlarını yerine getirenler er ya da geç hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir."

Erdem: ‘Cadı Avı’na’ hukuki zemin hazırlamaktadır

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem de, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren yasa teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erdem, şunları kaydetti:

“Dezenformasyon Yasası olarak adlandırılan Kanun Teklifinin her bir maddesi ayrı ayrı basın hak ve özgürlüklerine aykırılıklar içeriyor olsa da özellikle 29. ve 34. maddeler her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını hapis tehlikesiyle karşı karşıya bırakmakta, adeta AKP’nin milletimize yönelik uygulamayı planladığı ve orta çağ dönemini andıran ‘Cadı Avı’na’ hukuki zemin hazırlamaktadır.

Söz konusu 29. Maddede belirtilen ‘Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle’ cümlesi son derece muğlak ve kesinliğinin net olarak belirlenebilmesi imkanı olmayan bir ifade olup, Türk Ceza Hukuku’nun en temel prensiplerinden olan ‘suçun aleniliği ilkesi’ ile asla bağdaşmamaktadır. Dolayısı ile bu madde iktidarın herhangi beğenmediği bir açıklama ya da çağrı için uygulanabilir, keyfi ve siyasi yaptırımların önü açılabilir.

Üstelik maddenin devamında yer alan ‘Bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse’ ifadesi, iktidarın hoşuna gitmeyen herhangi bir açıklamayı kendi hesabında paylaşan kişiyi de bağladığından büyük bir dalga halinde yüz binlerce kişinin kendisini ‘hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis’ istemiyle mahkeme kapısında bulmasına yol açacaktır.

Somutlaştırmak adına örnek verecek olursak, bu kanun eğer geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında var olsaydı, hem ünlü oyuncu Şahan Gökbakar yangın bölgesindeki paylaşımları sebebiyle hem de bu paylaşımları retweet yaparak veya beğenerek iktidara duyurmaya, kamuoyu oluşturmaya çalışan milyonlarca kişi bugün hapis istemiyle yargılanıyor olacaktı.

Dolayısıyla biliyoruz ki, zaten hiçbir zaman kendine muhalefet edilmesini istemeyen, denetlenmekten korkan AKP iktidarının bu kanun teklifinin altında yatan gerçek plan, her türlü ve her cenahtan muhalif sesi ‘hapis sopası’ ile korkutmak, sindirmek ve baskı altına almaktır.

Yani Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, AKP’nin uyguladığı baskı rejimi için daha önce kullandığı ‘AKP iktidarında her fani infaz kurumunu tadacaktır’ benzetmesinin bir kez daha ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak vatandaşlarımız en ufak bir şüphe duymasın ki, AKP yaratmak istediği bu korku ikliminin altında kalacak ve milletimizi asla sindiremediği gibi ilk seçimde iktidarı son bulacaktır.

“Trafoda ‘kedi’ yerine ‘BTK”

Söz konusu teklifin 34. Maddesini incelediğimizde ise, AKP’nin ana hedefinin açıkça milletin özgür, bağımsız ve doğru habere ulaşabildiği sosyal medyayı baskı ve kontrol altına almak olduğu açıktır.

Bu kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte internette paylaşım yapanların kişisel bilgileri BTK’nın talebi halinde, eğer sosyal ağ sağlayıcıları yani twitter, instagram, tiktok, youtube vb. şirketler tarafından paylaşılmaz ise, söz konusu ağ sağlayıcıları yüzde 90 ’a kadar erişim kısıtlamasına götürülebilir yani neredeyse yasaklanabilir.

Dolayısıyla ülkemizin yaşadığı yakın geçmiş tecrübelerinden örnek verecek olursak, seçim gecesi gibi kritik bir günde gerçeklerin kamuoyuna ulaştırılmasını sosyal medyanın engellenmesi ile sağlanabilir ve bu sayede Anadolu Ajansı’nın tartışmalı verileri tek kaynak haline getirilebilir. Yani özetle bu sefer trafoya ‘kedi’ yerine BTK’nın girmesi hedeflenmektedir!

AKP iktidarının tek adam rejimini daha da güçlendirmek amacıyla getirdiği bu kanun teklifini asla kabul etmediğimiz gibi kendilerini bir kez daha uyarıyoruz! Yapmayın! Vatandaşlarımızı baskıyla, sindirmekle tehdit etmeyin. Bu millet kendisini yok sayanları, hükmü altına almaya çalışanları, baskıcı rejimleri tarihin tozlu sayfalarına göndermekten çekinmemiş ve bunu geçmişte birçok kez göstermiştir. AKP iktidarı da bu yaklaşımı ile adım adım sonunu hazırlamaktadır. Dolayısıyla son derece eminiz ki, ilk seçimde bu tek adam düzeni milletimizin feraseti ile sona erecektir.

O değişim gününe kadar, vatandaşlarımızın bize verdiği haklar doğrultusunda memleketin huzur, barış ve refahı için ‘Güçlü Millet, Güçlü Devlet’ ilkesiyle, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

28 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda sansür yasası teklifinin ilk 28 maddesi gece saatlerinde kabul edilmiş, 29’uncu maddenin görüşmesi sırasında muhalefet milletvekillerinin protestoları nedeniyle genel kurula ara verilmişti.

Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesine ek yapan ve Meclis'te muhalefetin protestosuna neden olan 29. madde:

"MADDE 217/A-(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”