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Muharrem ayı, Müslümanlar için manevi yenilenme, sabır, dayanışma ve geçmişten ders çıkarma zamanı olarak görülüyor. Bu hayırlı ay öncesi aramalar iyice sıklaştı. Tarih yaklaşırken peş peşe gelen sorular Muharrem ayı ne zaman başlıyor", "Aşure Günü hangi tarihte" oluyor.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.