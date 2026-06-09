MUHARREM AYI TARİHİ 2026: Aşure Günü ne zaman?

Muharrem ayı, İslam dünyasında yılın en kıymetli dönemlerinden biri olarak karşılanıyor. Duaların kabul olduğuna inanılan bu ay, Müslümanlar için manevi bir yenilenme fırsatı sunuyor. Muharrem'in onuncu gününe denk gelen Aşure Günü ise ayrı bir önem taşıyarak geleneksel aşure pişirme ve paylaşma geleneğiyle toplumsal bir birlikteliğe de vesile oluyor. Bu kıymetli ay iple çekilirken sık sık "Muharrem ayı ne zaman" diye soruluyor.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.