Muharrem İnce CHP'den istifa edeceğini açıkladı

Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı.

İnce, "Bugün bir yol ayrımındayım. ABD'den demokrasi dilenenlerle ben artık yolumu ayırıyorum. Bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. CHP artık bir tabeladan ibaret. Hedefimiz 50+1. Tek adam partisi değil, ortak aklında partisi olacağız. Bizim işimizin olmayacağı tek yer Cumhur İttifakı'dır. Partimizin ismi, logosu her şeyi hazır. Her şeyimiz tamam. Bize yakışır bir şekilde açıklayacağız. Bugün CHP'den istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...