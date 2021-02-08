Muharrem İnce CHP'den istifa edeceğini açıkladı: İsim, logo hepsi hazır

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı.

İnce, Yaşamkent'teki çalışma ofisi önünde basın toplantısı düzenledi. CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını diyen İnce, parti yöneticileri ile seçmen, üyeler ve parti tabanı arasında derin bir uçurum oluştuğunu savundu.

ABD'den demokrasi dilenenlerle, Atatürk'e "kefere" diyenleri yönetici yapanlarla yolunu ayıracağını söyleyen İnce, şöyle devam etti:

"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

"Umut, moral, çıkış yolu olacağız"

"Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini, işgalden kurtarmak için terk ediyorum." ifadesini kullanan İnce, "Yeni bir yola çıkıyoruz. 50 artı bir. Üçüncü bir seçenek. 50 artı biri getirecek olan 83 milyona 'Girin kolumuza' diyorum. Kibirsiz, sahici, saf, duru, mütevazı, şeffaf, hesap veren ve hesap soran bir siyaseti birlikte kuracağız. Umut, moral, çıkış yolu olacağız." diye konuştu.

İnce, "tek adam partisi değil, ortak aklın partisi olacaklarını" belirterek, Türkiye'nin sahipsiz olmadığını, memlekete sahip çıkacaklarını kaydetti.

"İsim, logo hepsi hazır"

İnce, bir gazetecinin "CHP'den istifa ettiniz mi?" sorusu üzerine, "Bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak biraz sonra e-Devlet'ten istifa edeceğim. Bir de tabii sadece o olmaz, 42 yıllık bir emek sonucunda öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim." yanıtını verdi.

CHP'den istifa eden üç milletvekiliyle ilgili soruyu ise İnce, "İstifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Partilileşme sürecinde katkıları sürüyor arkadaşlarımızın. İYİ Parti'den sonra grubunda en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız. Bu başlangıç." şeklinde cevapladı.

Partinin ne zaman kurulacağı ve ismine ilişkin bir soru üzerine İnce, şunları söyledi:

"Çok kısa sürede. Bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde parti meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır. Sosyal medya hesaplarından tutun patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. Ama onu biraz daha tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım."