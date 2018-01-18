Muharrem İnce de genel başkanlığa adaylığını koyuyor
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’de düzenleyeceği toplantıyla duyuracak.
CHP'nin önceki kurultayında da aday olan ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalan CHP Yalova Millevekili Muharrem İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.
CHP'li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, "22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00’de, Ankara’da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız” dedi.
Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal da dün adaylığını açıklamıştı.
Ümit Kocasakal CHP liderliğine aday
Kaynak: DHA