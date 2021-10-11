Muharrem İnce: Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL demiştim
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, doların 9 TL'yi test edip rekor tazelemesinden sonra, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki bir konuşmasını paylaşarak, "2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav’a bekle" dedi.
Dolar/TL kuru bugün akşam saatlerinde yeni bir rekor daha kırarak 9.0145 seviyeselerine kadar yükseldi. Tarihi zirve ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki konuşmasından kısa bir pasaj paylaştı.
Muharrem İnce, "2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav’a bekle! Millettin kaderi, milletin elindedir" ifadelerini kullandı.
2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav’a bekle!— Muharrem İNCE (@vekilince) October 11, 2021
Millettin kaderi, milletin elindedir. pic.twitter.com/TAVloTXCS8