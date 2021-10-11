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Muharrem İnce: Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL demiştim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, doların 9 TL'yi test edip rekor tazelemesinden sonra, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki bir konuşmasını paylaşarak, "2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav’a bekle" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dolar/TL kuru bugün akşam saatlerinde yeni bir rekor daha kırarak 9.0145 seviyeselerine kadar yükseldi. Tarihi zirve ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki konuşmasından kısa bir pasaj paylaştı.

Muharrem İnce, "2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav’a bekle! Millettin kaderi, milletin elindedir" ifadelerini kullandı.

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