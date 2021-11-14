Muharrem İnce: Erdoğan'ın kitabına isim öneriyorum

Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde “Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur” diye konuşan Muharrem İnce, doların 10 TL olmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. İnce, "Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. “Memleketi Nasıl Batırdım” ifadelerini kullandı.

Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. “Memleketi Nasıl Batırdım” 😏 — Muharrem İNCE (@vekilince) November 14, 2021

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “‘Millet aç’ diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.