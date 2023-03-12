Muharrem İnce kararını verdi! Memleket Partisi'nin adayı açıklandı!
14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerde Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu.
Memleket Partisi'nin 6'lı masada yer alıp almayacağı siyaset gündemini meşgul ederken parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı adayı için oylama yapıldı.
Ön seçimlerin ardından açıklama yapan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, yapılan oylama sonucu Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini duyurdu.
İpek Özkal Sayan, “Toplam 105 bin 326 memleket sevdalısı oy kullanmaya hak kazanmıştır. Seçim sonunda yapılan tasnif sonucu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisinin adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatana, millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.