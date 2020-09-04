Muharrem İnce ‘Memleket Hareketi’ni Sivas’tan başlattı

04 Eylül 2020

Cumhurbaşkanı eski adaylarından CHP'li Muharrem İnce, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü

olan bugün 1,000 gün sürecek olan "Memleket Hareketi"ni başlattı.

Sivas'ta yaptığı ve medyada yer alan konuşmasında İnce, "Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. İktidar iktidar diye haykıranlarız

biz" dedi.

İnce, Twitter'dan da "Yüreğimizde doludizgin bir kardeşlik özlemi ile 101 yıl önce Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas'tayız" açıklamasını yaptı.

İnce geçen ay yaptığı açıklamada da, söz konusu hareketin CHP'ye muhalefet yapmak ya da bölmek olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, kendisinin Millet İttifakı'nı destekleyen konumda

olduğunu söylemişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnce ile ilgili dün NTV'de yaptığı değerlendirmede, "Bir itirazımız yok. Gayet güzel. Türkiye'nin sorunlarını anlatabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ayrıca İnce'nin partiden ihraç edilmesine yönelik bir üyenin dilekçe verdiğini belirterek, "Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olur mu? Olmaz... Dönem kavga dönemi

değildir. Parti için çalışan varsa başımın üzerinde yeri var" demişti.