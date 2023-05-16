Muharrem İnce: Umut her zaman vardır
Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce seçimden sonra ilk defa açıklama yaptı. İnce, " Asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır" dedi.
Haber Merkezi
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençlere şöyle seslendi:
“Gençler, evlatlarım, biz ‘Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidenleriz.
" Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır.”