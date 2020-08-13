Muharrem İnce 'yeni hareket'in adını açıkladı

13 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı eski adaylarından CHP'li Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas kongresinin yıl dönümünde "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.

İnce, yaptığı basın toplantısında basın mensuplarından soru almazken; başlattığı hareketin CHP'ye muhalefet yapmak ya da bölmek olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, kendisinin Millet İttifakı'nı destekleyen konumda olduğunu söyledi.

Hareketin kadrosunun alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten kişilerden oluşacağını söyleyen İnce, "Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir ve bu 83 milyonun gözünün önünde olacaktır" dedi.

İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin 13 bin sandığa gözlemci göndermediğini ve bu nedenle 4 milyon oyun çöpe gittiğini ileri sürerek, "Erdoğan 1.5 milyon az oy alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı." dedi.

İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %31'e yakın oy almıştı.

CHP'nin iktidara yürüdüğü bir dönemde böyle bir hareketin zarar vereceği yönündeki eleştirilerle ilgili olarak ise İnce, "CHP’nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı olmasıdır. Eğer Erdoğan’ın arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa, bu CHP iktidarı olmaz ki... Sayın Genel Başkan’ın cumhurbaşkanı olma iddiası yoksa, CHP iktidara yürüyor diyemeyiz" diye konuştu.

İnce, son seçimde Kürt oylarının önemini de vurgulayarak, Kürt seçmenlere teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters