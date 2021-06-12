Muharrem İnce’den ‘çatı aday’ açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Şişli'de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul Projesini eleştirdi.

İnce, Memleket Partisi'nin 52 ilde örgütlendiği ve 18 Eylül'de kurultayını yapacağını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday önerilerini doğru bulmadığını dile getiren İnce, "Belediyede çatı aday tutar. Çünkü belediye seçimi tek turlu, yüzde 25'le de belediye başkanı olabilirsin ama cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turlu. 50 artı 1 almak lazım. O zaman çatı aday doğru değildir. Bakın 'çatı adayla seçime girelim' derken farkında olmadan 'bu Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz, mahallenin bütün çocukları toplanın hep beraber bunu yenelim' diyorlar. Memleket Partisi günü geldiğinde üyelerinin önüne sandığı koyacak, o üyeler cumhurbaşkanlığı adayını belirleyecek. Ha diyorsanız 'Muharrem İnce sen de aday olacak mısın? Evet olacağım tabii." ifadelerini kullandı.