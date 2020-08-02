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Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili açıklama

CHP'li Muharrem İnce, yeni parti iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım." dedi.

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili açıklama
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2018'de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı olan Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı konusundaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İnce yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

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