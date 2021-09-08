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Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

Memleket Partisi lideri İnce, hakkında 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. İnce, "5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz." ifadelerini kullandı.

 

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