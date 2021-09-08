Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası
Memleket Partisi lideri İnce, hakkında 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. İnce, "5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz." dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz.— Muharrem İNCE (@vekilince) September 8, 2021
İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz." ifadelerini kullandı.