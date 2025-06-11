Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya kumpası davası ertelendi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sahte cinsel içerikli görüntülerin ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekontun sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili 12 sanığın yargılanmasına Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, dava dosyasına gelen belgeleri okuduktan sonra sanık ve avukatlara söz verdi.

En üst sınırdan ceza talebi

Müşteki avukatları, sanıkların suçlarının sabit olduğunu öne sürerek en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları ise esas hakkındaki savcılık mütalaası açıklandıktan sonra ayrıntılı savunmalarını sunacaklarını bildirdi.

Sanıklardan Seyfullah T. ve Gülsün A. da suçlamaları reddederek, savcılığın değerlendirmesinin ardından detaylı açıklama yapacaklarını belirtti.

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekont' soruşturmasında 12 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede, Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, 'sahte özel belgeyi bilerek kullanmak', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.