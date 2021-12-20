Muharrem Sarıkaya istifa etti

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntü büyük tepki çekti.

Olayla ilgili Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) açıklama yaparak Sarıkaya'yı kınadı.

Açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz." denildi.

İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) Sarıkaya hakkında, maddi manevi tazminat davası açacaklarını duyurdu.

İHA'nın, internet sitesinde yer alan açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür." denildi.

Açıklamada, "Gazeteci arkadaşlarımız, görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. İhlas Haber Ajansı, Ahmet Demir'e yönelik sert tavra sessiz kalmayarak gazeteci Muharrem Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacaktır. İhlas Haber Ajansı olarak, arkadaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı kınıyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyadan özür diledi

Sarıkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…” dedi.

Habertürk’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de yaptığı açıklamada, "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi." dedi.

Habertürk'te 2009'dan beri Ankara Temsilcisi olan Sarıkaya, tepkilerin ardından istifa etti.