Muhasebeciden 70 bin dolarlık vurgun: Üç gündür paramızı harcayarak geziyor

Olay, 14 Ağustos günü Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesinde yaşandı.

İddiaya göre, oto galeri sahibi Adnan Göçer isimli esnaf bankadan 70 bin 900 dolar para çekti. Göçer, parayı kasaya koyması için T.Y isimli muhasebecisine verdi.

Parayı kasaya koyan muhasebeci T.Y, patronunun kasa anahtarını unutmasını fırsat bilerek kasada bulunan dövizleri çantasına koydu. İşyerinde bir süre oyalanan T.Y, iş arkadaşlarına bankaya para yatırmaya gideceğini söyleyerek çaldığı 70 bin 900 dolarla kaçtı.

Muhasebecisinin parasını çaldığını fark eden Adnan Göçer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan o anlar ise işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın para sayma makinesinde dövizleri saydıktan sonra çekmecesine koyduğu ardından ise çekmeceye koyduğu paraları çantasına atarak galeriden ayrıldığı anlar yer aldı. Göçer, muhasebecisinden şikayetçi oldu.

"Bir bahaneyle anahtarı unutturdu"

Yaşadıklarını anlatan galeri sahibi Adnan Göçer şöyle konuştu:

"14 Ağustos günü saat 10.42’de bankadan 70 bin 900 dolar nakit çektim. Benim yanımda muhasebeci olarak çalışan şahsa teslim ettim sayarak. Kendisi de sayarak kasaya koydu. Anahtarı almayı unuttum. Daha sonra anahtarı istediğimde bir bahaneyle bana getirmeyerek unutturdu.

Muhasebe odasına geçtiğinde paraların yerinde olmadığını anahtarında kasanın üzerinde olduğunu gördük. 12.17’de dükkandan çıkış yapıyor. Diğer çalışan arkadaşlarımız sorduğunda ise ‘Bankamatiğe para yatıracağım’ diyerek buradan uzaklaşıyor. Akabinde 155’i aradık. Suç duyurusunda bulunduk.

Bu adam üç gündür paramızı harcayarak geziyor

Nöbetçi savcılık bu işin hırsızlık olmadığını güveni kötüye kullanmak olduğunu söyleyerek tutuklama kararı ya da teknik takip gibi bir işlem başlatmamış. Bu adam tam üç gündür elini kolunu sallayarak paramızı harcayarak geziyor. Bizim zararımız gittikçe artıyor. Kendi imkanlarımızla takip etmeye çalışıyoruz."